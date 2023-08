SCHWANDORF. Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete am Freitag, den 25. August 2023 Polizeioberrat Christian Kiener. Dieser verlässt nach über vier Jahren das Gemeinsame Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in Schwandorf. Er leitete das bayerische Kontingent und hatte die Funktion des Deutschen Koordinators inne. Ihm folgt zum 1. September 2023 Erster Polizeihauptkommissar Roland Heldwein nach.

Der gebürtige Schwandorfer Polizeioberrat Christian KIENER wechselt zum 1. September als hauptamtlicher Personalrat in das Polizeipräsidium Oberpfalz, wo er sich künftig für die Belange aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen wird. Der 51-Jährige leistete zu Beginn seiner Polizeilaufbahn bei der Kriminalpolizei in München Dienst. Darauf folgte eine mehrjährige Verwendung bei der Polizeiinspektion Amberg und dem Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz. In den letzten Jahren – nach seinem Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene (vormals höherer Dienst) - leitete Kiener unter anderem das Präsidialbüro des Polizeipräsidiums Oberpfalz und war damit auch für die polizeiliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Oberpfalz verantwortlich.

Bei seiner Amtseinführung im März 2019 wurde ihm zusätzlich für circa zwei Jahre die Funktion des Deutschen Koordinators übertragen. Diese Führungsaufgabe wurde im Januar 2021 turnusmäßig – nach drei Jahren – wieder von der Bundespolizei übernommen und geht im Januar 2024 wieder an die Bayerische Polizei über.

„Sie haben Bayern in dieser internationalen Organisation des Gemeinsamen Zentrums, insbesondere auch in der fordernden Corona-Zeit ausgezeichnet vertreten“ so Polizeipräsident Schöniger. Zudem wünschte er Kiener alles Gute und viel Erfolg bei seiner künftigen Tätigkeit als Personalrat.

Christian Kiener ist verheiratet, Vater zweier Kinder und lebt in Schwandorf.

Das Gemeinsame Zentrum Petrovice-Schwandorf mit seinen ca. 100 deutschen und tschechischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt beispielsweise Sicherheitsbehörden bei Halteranfragen, bei polizeilichen Ermittlungsersuchen und in Rechtshilfefällen der Justiz. In der Behörde sind die Bundespolizei, die Bayerische Polizei, die Sächsische Polizei, die Tschechische Polizei sowie der Deutsche und Tschechische Zoll vertreten. Das Gemeinsame Zentrum besteht aus zwei Arbeitsstellen mit Sitz in Schwandorf und Petrovice an der sächsisch/tschechischen Grenze.

Der bisherige Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Waldsassen, Erster Polizeihauptkommissar Roland HELDWEIN tritt zum 1. September Kieners Nachfolge im GZ als Leiter des bayerischen Kontingents an.

Schöniger stellte heraus, dass diese Aufgabe Engagement, Weitblick und die Philosophie des europäischen Denkens erfordert und Heldwein der richtige Mann für diese Aufgabe sei.

Der heute 50-Jährige begann seinen Polizeidienst 1991 als Polizeikommissaranwärter. Sein weiterer Werdegang führte ihn über die Polizeiinspektion Tirschenreuth, verschiedene Grenzpolizeidienststellen, das damalige Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz, die Polizeidirektion Weiden i.d.OPf., im Jahr 2009 in die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Dort war er fast zehn Jahre im Schichtbetrieb als Leiter der Einsatzzentrale tätig. 2018 übernahm Heldwein für circa ein Jahr die vorübergehende Leitung der PI Nabburg, ehe er im April 2019 seine Tätigkeit als Dienststellenleiter bei der PI Waldsassen aufnahm.

Roland Heldwein ist verheiratet, Vater zweier Kinder und wohnt im Landkreis Tirschenreuth.