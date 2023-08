HOF. Am Donnerstag verschafften sich Diebe Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Hof. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstagvormittag, in der Zeit von 7 Uhr bis 13 Uhr, brachen die Täter in das Anwesen in der Röntgenstraße ein und öffneten gewaltsam einen Tresor. Sie entkamen mit Schmuck und Münzen im unteren vierstelligen Eurobereich. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr.: 09281/704-0 zu melden.