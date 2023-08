HAUSHAM, LKR. MIESBACH. Ein 21-Jähriger hat am Donnerstagabend, 24. August 2023, die Angestellte einer Tankstelle bedroht, Bargeld aus der Kasse geraubt und ist anschließend geflüchtet. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte zur Festnahme des Tatverdächtigen. Jetzt ermittelt das für Raubdelikte zuständige Fachkommissariat der Kripo Miesbach.

Am Donnerstagabend, 24. August 2023, ca. 19:15 Uhr, betrat ein maskierter Täter die Tankstelle in der Schlierseer Straße in Hausham. Im weiteren Verlauf bedrohte er die Angestellte mit einem Messer und erbeutete schließlich Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich und flüchtete anschließend von der Tankstelle. Die Angestellte blieb unverletzt.

Nach Verständigung der Polizei wurde eine Großfahndung eingeleitet, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Miesbach und umliegender Dienststellen beteiligten. Die Fahndung wurde auch durch einen Polizeihubschrauber unterstützt.

Gegen 21:00 Uhr konnte ein dringend Tatverdächtiger Mann durch Kräfte der Zivilen Einsatzgruppe Rosenheim in einem Waldgebiet gesichtet und vorläufig festgenommen werden.

Noch am selben Abend führte der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Rosenheim die ersten Ermittlungen durch. Der 21-Jährige, der im Landkreis Miesbach wohnt, zeigte sich in seiner ersten Vernehmung durch die Kriminalpolizei geständig.

Die Sachbearbeitung wegen schweren Raubes übernahm, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, das zuständige Fachkommissariat K2 der Kriminalpolizeistation Miesbach.

Der Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des heutigen 25. August dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.