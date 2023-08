BERG, LKR. HOF. Am Freitagvormittag nahmen Einsatzkräfte im Zuge der Fahndungsmaßnahmen den 23-jährigen Tatverdächtigen im Bereich Berg fest. Dieser soll seine Mutter in der Nacht auf Mittwoch schwer verletzt haben, so dass diese am Mittwochmorgen in einem Krankenhaus starb.

Ein Großaufgebot der Polizei fahndete mit Hochdruck unter anderem mit Polizeihubschraubern, Personensuchhunden und Drohnen nach dem flüchtigen Mann. Der Tatverdächtige soll seiner Mutter in der Nacht auf Mittwoch im häuslichen Bereich tödliche Verletzungen zugefügt haben. Diese starb am Mittwochmorgen in einem Krankenhaus.

Unterstützung bei den intensiven Fahndungsmaßnahmen erhielt die Hofer Kriminalpolizei von benachbarten oberfränkischen Dienststellen sowie Kräften der Bayerischen, Sächsischen und Thüringischen Bereitschaftspolizei. Am Freitagvormittag, kurz vor 11 Uhr, konnten die Beamten den Tatverdächtigen, nach einem Zeugenhinweis, bei einem Steinbruch im Bereich Berg aufspüren und widerstandslos festnehmen.

Der 23-Jährige wurde am Freitagmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof einen Unterbringungsbefehl gegen den Mann, der anschließend in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof und der Staatsanwaltschaft Hof dauern an.

Vielen Dank für die Unterstützung bei der Fahndung.