NÜRNBERG. (986) Am Donnerstagabend (24.08.2023) zeigte sich ein Mann (33) in einem Hallenbad in der Nürnberger Südstadt gegenüber einer Frau in schamverletzender Weise. Die Polizei nahm ihn noch vor Ort vorläufig fest.



Der Mann saß gegen 19:00 Uhr allein mit der Frau in einer Sauna des Hallenbades in der Allersberger Straße und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Die Frau verließ daraufhin fluchtartig die Sauna und vertraute sich dem Bademeister an. Der hielt den 33-Jährigen bis zum Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd fest.

Die abschließenden Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo. Der Tatverdächtige muss sich jetzt wegen Exhibitionistischer Handlungen strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Robert Sandmann