MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatten es Unbekannte auf gelagerte Kupferteile und Maschinen eines Stromnetzbetreibers abgesehen. Die Täter konnten sich mit ihrer Beute im Wert von rund 50.000 Euro unerkannt aus dem Staub machen. Die Kripo Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen und sucht zur Aufklärung der Tat auch dringend nach Zeugen.



Die Unbekannten drangen in der Zeit von 18:00 bis 07:00 Uhr gewaltsam auf das Betriebsgelände im Gewerbegebiet Dillberg ein und brachen mehrere Türen zu Lagerräumen auf. Dort entwendeten sie Kupferkabel, Montagematerial aus Kupfer und verschiedene Baumaschinen im Wert von rund 50.000 Euro.



Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kripo Würzburg und setzt zur Aufklärung der Tat auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge insbesondere in Bereich des Gewerbegebietes gesehen werden, werden gebeten, sich bei der Kripo unter Tel. 0931/4157-1732 zu melden.