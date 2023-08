Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

B 173 / MARKTRODACH, LKR. KRONACH. Am Mittwochabend, gegen 19.45 Uhr, entzog sich ein 23-jähriger Autofahrer mit riskanter Fahrweise einer Polizeikontrolle und gefährdete dabei mehrere Verkehrsteilnehmer. Die Verkehrspolizei Coburg konnte den Fahrer und seinen 20-jährigen Beifahrer festnehmen und stellte im Fahrzeug Rauschgift sicher. Die Staatsanwaltschaft Coburg stellte Haftantrag gegen die beiden Männer. Nun sucht die Kripo Coburg Zeugen.

Am Mittwochabend flüchtete der 23-jährige Fahrer eines grauen Audi A4 aus dem Zulassungsbereich Anhalt, Bitterfeld (Kennzeichenkürzel „ABI“) aus Sachsen-Anhalt, vor einer bevorstehenden Polizeikontrolle. Auf der Flucht war er mit rücksichtslosen Fahrmanövern und deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und gefährdete dabei Verkehrsteilnehmer, indem er beinahe mehrere Unfälle mit Fußgängern, Fahrradfahrern und einem entgegenkommenden Fahrzeug verursacht hat.

Der Fluchtweg erstreckte sich von der B 173 in Marktrodach bis Kronach und verlief weiter über die B 85 in Richtung Ludwigsstadt. Anschließend fuhr der 23-Jährige über die B 89 bis nach Neuhaus-Schierschnitz, wendete dort und setzte seine Flucht in Richtung Mitwitz fort. Kurz darauf verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto. Dieses geriet ins Schleudern und kam in einem Straßengraben zum Liegen. Beide Täter konnten sodann durch die Beamten der VPI Coburg festgenommen werden. Bei ihnen konnten mehrere Kilogramm verschiedener Betäubungsmittel sichergestellt werden.

Die Kriminalpolizei Coburg übernahm noch am Mittwochabend die Ermittlungen. Am Donnerstagnachmittag erließ ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl gegen die Männer. Es folgt eine Anzeige wegen mehrerer Verkehrsdelikte und Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz. Der Raser muss sich zudem wegen des Verdachts des versuchten Mordes strafrechtlich verantworten.

Die Kripo Coburg bittet Zeugen und Personen, die durch die rabiate Fahrweise des 23-Jährigen gefährdet wurden, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.

Gesucht werden insbesondere eine junge rothaarige Dame, die an der Fußgängerampel in der Kronacher Industriestraße beinahe von dem grauen Audi A4 angefahren worden ist und drei Fahrradfahrer sowie der Fahrzeugführer eines Pkw, mit denen es in Marktrodach beinahe zu einem Zusammenstoß gekommen ist.