Motorradunfall - Fahrer schwer verletzt - Augenzeugen gesucht

ELSENFELD, OT RÜCK, LKR. MILTENBERG. Die Polizei Obernburg sucht zu einem Motorradunfall in der vergangenen Woche Augenzeugen. Der Fahrer einer Yamaha war gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen.

Der Mann war mit seinem motorisierten Zweirad kurz nach 20:00 Uhr auf der Elsavatalstraße von Eschau kommend in Richtung Elsenfeld unterwegs.

Aus noch unklarer Ursache ist der 31-Jährige nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Dabei zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ersthelfer hatten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Verletzten gekümmert. Die Feuerwehren Rück-Schippach und Elsenfeld sicherten die Unfallstelle ab und unterstützen die Unfallaufnahme.

Die Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Nachdem den Unfallermittlern bislang keine Augenzeugen bekannt sind, werden mögliche Zeugen dringend gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Polizeiinspektion Obernburg zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG - ÖSTERREICHER KOLONIE. Am Donnerstag wurde in der Zeit zwischen 10:20 Uhr und 11:30 Uhr ein Renault Megane offensichtlich mutwillig beschädigt. Der Lack wurde an beiden Seiten zerkratzt. Das Auto stand in der Holsteiner Straße.



ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Bereits am vergangenen Freitag (17. August) wurde ein Fahrrad in Zeit zwischen 09:35 Uhr und 19:45 Uhr entwendet. Das grüne Mountainbike der Marke Fuji stand am Fahrradabstellplatz des EDEKA Markts in der Würzburger Straße.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg a. Main

KLINGENBERG, LKR. MILTENBERG. Ein noch Unbekannter hat zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 15:30 Uhr, gleich vier Fahrzeuge verschiedenster Automarken im Mittleren Weg an der Seite zerkratzt. Die Fahrzeuge standen in unmittelbarer Nähe zueinander.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.



Polizeiinspektion Miltenberg

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 15:00 Uhr, hat ein Unbekannter einen sogenannten Maulwurfschreck mit Solarbetrieb aus einem Garten in der Hauptstraße entwendet und dabei den Zaun beschädigt hinterlassen.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.