1946 – Verdacht auf sexuelle Nötigung – Tatverdächtiger in Haft

Innenstadt – Am Mittwochabend (23.08.2023) soll es zu einem sexuellen Übergriff eines 33-Jährigen auf eine 34-Jährige im Gänsbühl Ecke Riedlerstraße gekommen sein. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

Gegen 23.30 Uhr befand sich die 34-Jährige zu Fuß auf dem Heimweg. Sie lief vom Moritzplatz in Richtung Vincentinum. Auf Höhe Gänsbühl Ecke Riedlingerstraße soll der 33-Jähriger die Frau im Vorbeigehen zunächst begrapscht haben. Wenig später, griff er die Frau offenbar an und riss sie zu Boden. Die Frau rief daraufhin um Hilfe, sodass Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden und der Frau halfen. Der 33-Jährige entfernte sich anschließend, wurde dabei aber von einem Mann und einem weiteren unbekannten Zeugen verfolgt. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den 33-Jährigen kurze Zeit später im Nahbereich fest.

Der 33-jährige Tatverdächtige wurde am Donnerstag (24.08.2023) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Der 33-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun den bislang unbekannten Zeugen, der einen Hund bei sich hatte. Außerdem bittet die Kriminalpolizei Augsburg um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu folgenden Fragen:

Wer hat den Vorfall beobachten können?

Wer hat die Hilferufe der Frau gehört?

Wer hat die Frau auf dem Heimweg gesehen?

1947 – Auto verkratzt

Pfersee – Im Zeitraum von Mittwoch (23.08.2023), 18.00 Uhr bis Donnerstag (24.08.2023), 10.30 Uhr verkratzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Lincolnstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1948 - Unfallflucht

Pfersee – Am gestrigen Donnerstag (24.08.2023) kam es im Kobelweg Ecke Tunnelstraße zu einer Unfallflucht eines bislang unbekannten Autofahrers.

Gegen 23.00 Uhr war ein 27-jähriger Radfahrer in südliche Richtung auf dem Radweg unterwegs. Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr ebenfalls in südliche Richtung. An der Kreuzung Tunnelstraße bog der bislang Unbekannte nach rechts ab und übersah dabei offenbar den Radfahrer. Dieser musste stark abbremsen und stürzte dabei zu Boden. Er wurde leicht verletzt. Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Radfahrer fuhr zunächst weiter und wendete sich anschließend an eine Polizeistreife. Hier stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Aufgrund dessen musste der Mann eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den bislang unbekannten Autofahrer. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass auch für Radfahrer eine Promillegrenze herrscht:

Für Radfahrer liegt die Grenze, ab der eine absolute Fahruntüchtigkeit vorliegt, bei 1,6 Promille. Bei einem Verkehrsunfall oder beim Radfahren mit Ausfallerscheinungen (relative Fahruntüchtigkeit), macht sich auch ein Radfahrer bereits ab 0,3 Promille strafbar. Sollten Radfahrer im Besitz einer Fahrerlaubnis sein, kann ihnen die Fahrerlaubnisbehörde diese nach einer Verurteilung wegen einer Trunkenheitsfahrt auf dem Rad entziehen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Website https://www.polizei.bayern.de/verkehr/verkehrsrecht/005378/index.html.

1949 - Baggerschaufel entwendet

Oberhausen - Im Zeitraum zwischen Donnerstag (17.08.2023) 07.00 Uhr und Montag (21.08.2023) 18.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person auf einer Baustelle in der Gablinger Straße eine Baggerschaufel.

Der Beuteschaden bewegt sich im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun gegen die unbekannte Person wegen Diebstahl. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-2510 an die Polizeiinspektion Augsburg 5 zu wenden.

1950 - Unfall auf der B17 - Gaffer angezeigt

Bundesstraße 17 / Augsburg / FR Süden - Gestern (24.08.2023) ereignete sich kurz nach 13.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 17 in Fahrtrichtung Süden auf Höhe der Ausfahrt Messe. Hierbei wurde eine 25-Jährige verletzt.

Ein 27-Jähriger fuhr mit drei Mitfahrern in seinem Auto zunächst auf der linken Spur. Beim Spurwechsel übersah er offenbar ein anderes Auto. Der Mann konnte dem anderen Auto noch ausweichen, verlor dabei aber scheinbar die Kontrolle über sein Auto. Das Auto schleuderte über die Fahrbahn und touchierte dabei die Mittelleitplanken.

Anschließend entfernten sich der 27-Jährige und zwei weitere Mitfahrer zu Fuß von der Unfallstelle. Eine 25-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und vor Ort versorgt. Der Rettungsdienst brachte die Frau in das Krankenhaus. Die Fahrbahn musste für den Rettungshubschrauber für rund eine Stunde gesperrt werden. Der Sachschaden bewegt sich im oberen vierstelligen Bereich.

Der 27-Jährige wurde später von den Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg gestellt. Bei der Kontrolle des 27-Jährigen stellten die Polizisten fest, dass der Mann keinen Führerschein hatte. Die Polizei ermittelt nun gegen den 27-Jährigen unter anderem wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Zu allem Überfluss filmte ein 32-Jähriger im Vorbeifahren die Unfallstelle mit seinem Handy. Der Mann hielt offenbar sogar extra an, um bessere Aufnahmen zu bekommen. Die Rettungssanitäter merken sich das Kennzeichen des Mannes. Die Polizei suchte den Mann später auf. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft stellten die Beamten das Handy sicher. Die Polizei ermittelt nun gegen den 32-Jährigen wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Filmen und Fotografieren von Unfallopfern eine Straftat darstellen kann, die die Polizei konsequent verfolgt. Durch Gaffer können zudem Folgeunfälle passieren. Autofahrer sollen sich auf den Verkehr konzentrieren, zügig an der Unfallstelle vorbeifahren und die Einsatzkräfte ihre Arbeit machen lassen.

Die Polizei bittet ebenfalls darum, bereits bei stockendem Verkehr eine Rettungsgasse für die Einsatzkräfte zu bilden.

Weitere Informationen zur Rettungsgasse finden Sie auf unserer Website:

https://www.polizei.bayern.de/verkehr/004178/index.html

https://www.polizei.bayern.de/verkehr/004195/index.html.

1951 - E-Scooter ohne Versicherung

Lechhausen - Gestern (24.08.2023) kontrollierte die Polizei gegen 17.00 Uhr einen 26-Jährigen auf seinem E-Scooter in der Lechhauser Straße. Das Versicherungskennzeichen des E-Scooters war abgelaufen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 26-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

1952 - Körperverletzung am Königsplatz

Innenstadt - Gestern (24.08.2023) gerieten fünf Männer gegen 16.30 Uhr am Königsplatz körperlich aneinander.

Zunächst gerieten ein 24-Jähriger und ein 47-Jähriger verbal in Streit. Dann gingen sich die Männer körperlich gegenseitig an. Im Verlauf der Auseinandersetzung mischten sich zudem ein 39-Jähriger, ein 53-Jähriger und ein 57-Jähriger ein. Die Männer gingen sich anschließend gegenseitig körperlich an.

Die hinzugerufenen Polizeistreifen beruhigten die Situation und kontrollierten die Männer. Alle Männer waren offensichtlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem 24-Jährigen einen Wert von über 3 Promille sowie bei dem 39-Jährigen einen Wert von knapp 2 Promille. Die Polizei sprach den Männern anschließend einen Platzverweis aus.

Die Videokameras am Königsplatz konnten den Vorfall aufnehmen. Die Polizei ermittelt nun gegen die Männer wegen Körperverletzung.