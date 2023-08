BERG, LKR. HOF. Am Freitagvormittag nahmen Einsatzkräfte im Zuge der Fahndung den 23-jährigen Tatverdächtigen im Bereich Berg fest. Dieser soll seine Mutter in der Nacht auf Mittwoch schwer verletzt haben, so dass diese am Mittwochmorgen in einem Krankenhaus starb.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird nachberichtet.

Mit dem Widerruf der Fahndung ist das Bild des Mannes unverzüglich zu löschen. Medienanfragen werden durch die Pressestelle des PP Oberfranken beantwortet. Tel.-Nr. 0921/5061030.