BAD GRÖNENBACH / A7. Am frühen Donnerstagabend fuhr ein 40-Jähriger mit einem Kleintransporter samt Anhänger auf dem rechten Fahrstreifen der A7 Richtung Würzburg. Auf dem Anhänger war ein defekter Pkw geladen. Kurz vor der Anschlussstelle Bad Grönenbach verlor der Fahrer vermutlich aufgrund einer Bodenwelle die Kontrolle über sein Gespann. Der Anhänger geriet ins Schlingern und konnte von dem 40-Jährigen nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden. Das Gespann schlingerte über beide Fahrspuren der Autobahn und prallte sowohl einmal in der rechten Schutzplanke, als auch mehrmals in die Mittelschutzplanke. Der Anhänger samt geladenem Pkw kippte schließlich auf die linke Seite und wurde über den Fahrbahnbelag gezogen, wodurch der Anhänger schließlich vom Zugfahrzeug abriss und auf der linken Spur zum Stehen kam.

Die Feuerwehren Dietmannsried und Bad Grönenbach sperrten den linken Fahrstreifen für etwa eine Stunde bis die Fahrzeuge geborgen waren. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, jedoch entstand ein Gesamtschaden an den Fahrzeugen und der Fahrbahn von etwa 11.600 Euro.

(APS Memmingen)

