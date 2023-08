Obernzell/Ortsteil Erlau (Lkr. Passau). Verunglückter Wasserskifahrer tot aufgefunden.

Am Donnerstag, den 24.08.2023, gegen 10.15 Uhr wurde der Polizei eine leblos in der Donau treibende Person im Bereich Obernzell/Pyrawang (Österreich) mitgeteilt. Aus diesem Grund wurden erneut Rettungskräfte aus Österreich und Deutschland alarmiert. Die Person konnte schließlich durch ein Boot der Freiwilligen Feuerwehr Pyrawang geortet und an Land gebracht werden. Den ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den vermissten Wasserskifahrer handeln, welcher am Sonntag im Bereich der Erlaumündung verunglückte. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang erfolgen durch die Wasserschutzpolizeigruppe Passau in enger Absprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Passau