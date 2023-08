1940 – Fahrräder entwendet - Zeugenaufruf

Meitingen – Im Zeitraum von Dienstag (22.08.2023), 12.30 Uhr bis Mittwoch (23.08.2023), 06.50 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft in der Raiffeisenstraße ein und entwendeten Fahrräder. Es entstand ein Beuteschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

1941 – Arbeitsunfall mit Chemikalien

Friedberg – Am gestrigen Mittwoch (23.08.2023) kam es zu einem Arbeitsunfall mit Chemikalien bei einer Firma in der Paul-Lenz-Straße. Hierbei wurde eine Person mittelschwer verletzt und fünf Personen erlitten leichte Rachenreizungen.

Gegen 11.15 Uhr kam es beim Mischen von Chemikalien zu einer chemischen Reaktion. Hierbei wurde ein Mitarbeiter mittelschwer verletzt. Durch die alarmierten Rettungskräfte wurde die Fabrikhalle betreten. Hierbei erlitten fünf Rettungskräfte, darunter zwei Rettungssanitäter, ein Notarzt und ein Polizeibeamter eine Reizung des Rachens. Alle Verletzte wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, aber noch am selben Tag wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wie es zu dem Unfall kam.

1942 - Rettungsgasse durch Motorradfahrer befahren

BAB A8/ Jettingen Scheppach / Fahrtrichtung West - Am Montag (22.08.2023) ereignete sich gegen 11.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 8 in Fahrtrichtung Westen. Zwei Motorradfahrer befuhren dabei die Rettungsgasse.

Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg fuhr zu dem Unfall durch die Rettungsgasse an. Zwei Motorradfahrer folgten dem Streifenwagen in der Rettungsgasse. Die Beamten hielten die beiden Motorradfahrer daraufhin an und kontrollierten sie.

Die Beamten leiteten gegen die Motorradfahrer ein Bußgeldverfahren ein. Diese musste noch vor Ort ein Bußgeld in Höhe von jeweils 240 Euro bezahlen.

Die Rettungsgasse rettet leben! Die Polizei bittet darum, bereits bei stockendem Verkehr unverzüglich eine Rettungsgasse zu bilden. Das Befahren der Rettungsgasse ist nur Einsatzkräften erlaubt. Das ungehinderte Durchfahren der Rettungsgasse ist für Rettungskräfte zwingend notwendig, um schnell helfen zu können.

Weitere Informationen zum Thema Rettungsgasse finden Sie auf unserer Website unter https://www.polizei.bayern.de/verkehr/004178/index.html.

1943 - Kupferdiebstahl

Stätzling - Im Zeitraum zwischen Dienstag (22.08.2023) 19.00 Uhr und Mittwoch (23.08.2023) 10.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen in der Pfarrer-Bezler-Straße mehrere Kupferteile.

Die Unbekannten entwendeten aus der offenen Einfahrt der Werkstatt Kupfer in Form von Fallrohren, Fensterblechen und Mauerabdeckungen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ungefähr 750 Euro.

Die Polizei ermittelt nun gegen die Unbekannten wegen Diebstahl Zeugen werden gebeten, sich 0821/323-1710 bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden.

1944 - Bauarbeiter verletzt

Gundelfingen - Gestern (23.08.2023) rutschte ein 51-jähriger Bauarbeiter gegen 10.40 Uhr auf einer Baustelle auf einer Leiter aus und blieb dabei mit dem Oberarm an einem herausstehenden Scharnier hängen.

Dabei erlitt er eine tiefe Schnittwunde, die stark blutete. Durch seine Hilferufe wurde ein Nachbar auf die Situation aufmerksam und verständigte den Rettungsdienst. Die hinzugerufene Polizeistreife leistete Erste Hilfe und konnte die Armverletzung abbinden, bis der Rettungswagen eintraf.

Ein vorsorglich hinzugerufener Rettungshubschrauber wurde nicht mehr benötigt. Der 51-Jährige kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.