NÜRNBERG. (983) Zwei betrunkene Männer (35 und 44) schlugen am Mittwochabend (23.08.2023) im Bleiweißviertel einen Passanten (29) nieder und versuchten ihm die Bauchtasche zu stehlen. Die Polizei nahm die Verdächtigen vorläufig fest.



Die zwei Männer standen gegen 22:30 Uhr in der Allersberger Straße/Ecke Ottilienstraße und urinierten in der Öffentlichkeit. Das spätere Opfer sprach sie auf ihr Fehlverhalten an. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung in deren Verlauf einer der beiden dem 29-Jährigen mit einer Glasflasche gegen den Kopf schlug. Anschließend schlug das Duo auf den am Boden liegenden ein. Der 44-Jährige nahm dann die Bauchtasche des Opfers und entfernte sich.

Der 29-Jährige folgte dann den mutmaßlichen Schlägern und es kam erneut zu einer Rangelei, die jedoch von mehreren Passanten unterbunden werden konnte. Bei der Auseinandersetzung wurde der 29-Jährige leicht verletzt und seine Kleidung beschädigt. Die zwischenzeitlich alarmierten Streifen nahmen die zwei Tatverdächtigen fest und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung, versuchtem Diebstahl und Sachbeschädigung ein.



Erstellt durch: Robert Sandmann