Bei Einbruch in Firmengelände überrascht - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am frühen Donnerstagmorgen hat ein Zeuge Einbrecher in die Flucht geschlagen, die im Begriff waren, in ein Firmengebäude einzudringen. Die Männer konnten entkommen. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und hofft dabei auch auf mögliche Zeugenhinweise.

Ein Angestellter der Firma in der Hafenstraße bemerkte gegen 00:45 Uhr mindestens zwei fremde Personen, die sich offensichtlich auf dem Dach der dortigen Werkshalle befunden hatten. Als die mutmaßlichen Einbrecher den Zeugen bemerkten, flüchteten sie. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei, die sofort eine umfangreiche Fahndung nach den Flüchtigen einleitete. Die Männer sind jedoch unerkannt entkommen.

Zielrichtung der Einbrecher waren offensichtlich wertige Metalle, die in der Firma gelagert waren. Ob die Diebe Beute gemacht haben oder ohne geflüchtet sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Von den Tätern liegt keine nähere Beschreibung vor. Die Ermittler der Polizei Aschaffenburg erhoffen sich dennoch Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Wahrnehmungen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr die Heckscheibe eines silbernen VW eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Das Auto stand in der Zeit im Mittelweg.



ASCHAFFENBURG - LEIDER. Am Mittwoch hat in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr ein Unbekannter ein Fahrrad vor dem Schwimmbad in der Stadtbadstraße entwendet. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Univega, Typ Alspina SL.



ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Dienstag wurde in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr ein E-Scooter an Gleis 1 am Bahnhof in der Ludwigstraße gestohlen. Das schwarze Gefährt ist von der Marke Ninebot und war angeschlossen.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.