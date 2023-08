1382. Versuchter Raub – Lehel

Am Samstag, 19.08.2023, gegen 01:30 Uhr, hielt sich ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich des U-Bahnhofes Lehel auf. Dort wurde er unvermittelt von drei bislang unbekannten Tätern angesprochen und aufgefordert, Bargeld auszuhändigen.

Als der 48-Jährige der Forderung nicht nachkam, zog einer aus der Tätergruppe ein Messer und griff den 48-Jährigen damit an. Im Anschluss flüchtete die Tätergruppe in unbekannte Richtung. Der 48-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Er trug Schnittverletzungen an der Hand davon und wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant versorgt.

Die sofort alarmierte Polizei konnte die Tätergruppe im näheren Umfeld nicht mehr feststellen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 18 Jahre alt

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gewürzmühlstraße, Thierschstraße und Triftstraße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1383. Räuberische Erpressung; ein Tatverdächtiger festgenommen – Am Hart

Am Sonntag, 20.08.2023, gegen 00:40 Uhr, befand sich ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich des Golddistelangers im Stadtteil Am Hart. Er wurde dort von drei Tätern angesprochen und aufgefordert, ihnen Geld auszuhändigen.

Der 18-Jährige lehnte dies ab, woraufhin er von einem der Täter ins Gesicht geschlagen wurde. Nachdem der 18-Jährige daraufhin zu Boden gegangen war, wurde er durch die beiden anderen Täter mit Füßen getreten. Auf nochmalige Aufforderung durch die Täter überreichte der 18-Jährige seine Tasche. Die drei Täter flüchteten danach in unbekannte Richtung.

Der 18-Jährige befand sich zur Tatzeit in einem Videogespräch mit einer Bekannten. Dadurch konnte ein Videoausschnitt der Tat gesichert werden. Eine weitere Bekannte des 18-Jährigen erkannte auf dem Video einen der Täter wieder. Über die Staatsanwaltschaft konnte bei dem Tatverdächtigen ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden. In der Wohnung des Tatverdächtigen konnte die Tasche des 18-Jährigen dann festgestellt werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich ebenfalls um einen 18-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er wurde nach der Anzeigenerstattung wieder entlassen. Er wird nun wegen räuberischer Erpressung sowie gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Die beiden Mittäter sind bislang noch unbekannt.

Bei dem Angriff wurde der 18-Jährige leicht verletzt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die beiden bislang unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Männlich, 17-18 Jahre alt; schwarze Kleidung, weiße Turnschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Golddistelanger sowie Zauneidechsenweg (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1384. Kellerbrand – Giesing

Am Mittwoch, 23.08.2023, gegen 18.50 Uhr, wurde die Feuerwehr verständigt, da aus dem Keller eines Gebäudes in der Tegernseer Landstraße Rauch drang. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden und bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Bei der Begutachtung der Schadensstelle konnte festgestellt werden, dass das Feuer vermutlich im Bereich einer Küchenzeile entstanden ist. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1385. Sexueller Übergriff in einer Badeanstalt; zwei Tatverdächtige festgenommen – Pasing

Am Mittwoch, 23.08.2023, gegen 18:10 Uhr, kam es in einer Badeanstalt in Pasing zu einem sexuellen Übergriff. Eine 18-Jährige war dort zusammen mit einer 21-Jährigen (beide mit Wohnsitz in München) als Gäste zum Schwimmen im Bad.

Während ihres Besuches wurden sie von einem 15-Jährigen und einem 17-Jährigen, ihnen nicht bekannten Besuchern der Badeanstalt (beide ebenfalls mit Wohnsitz in München) sexuell motiviert durch Berührungen belästigt.

Daraufhin begaben sich die beiden Frauen zum Bademeister, welcher die Polizei über den Notruf 110 verständigte. Die beiden Tatverdächtigen wurden bis zum Eintreffen der Polizei vom Sicherheitsdienst festgehalten.

Anschließend wurden sie zu einer Polizeiinspektion gebracht und nach erfolgter Sachbearbeitung wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1386. Wohnungseinbruch – Forstenried

Am Mittwoch, 23.08.2023, zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr, nutzten ein oder mehrere unbekannte Täter die Abwesenheit eines 25-Jährigen mit Wohnsitz in München. Die Täter gelangten auf noch unbekannte Weise über die Wohnungstür in die Wohnung des 25-Jährigen und entwendeten mehrere Tausend Euro Bargeld.

Die Täter flüchteten unerkannt mit der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Springerstraße, Drygalski-Allee und Herterichstraße (Forstenried)- Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.