BAYREUTH. In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte in zwei Wohnungen in Bayreuth ein. Beim dritten Mal blieb es bei einem versuchten Einbruch. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwochvormittag, zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Menzelplatz in Bayreuth. Sie erbeuteten Bargeld im Wert einer niedrigen dreistelligen Summe und Schmuck. Der Sachschaden muss noch ermittelt werden.

Anschließend versuchten sie ihr Glück bei der Nachbarwohnung, wurden jedoch von Anwohnern bemerkt und ergriffen unerkannt die Flucht.

Im Zeitraum von Sonntag bis Mittwochabend, 19.30 Uhr, brachen Diebe in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Rückertweg in Bayreuth ein. Sie durchwühlten alle Zimmer und stahlen Bargeld im Wert einer mittleren dreistelligen Summe. Der Sachschaden beträgt etwa 50 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth führt die Ermittlungen in allen drei Fällen und bittet um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kripo Bayreuth zu melden.