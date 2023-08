LINDAU. Am Samstag, den 26.08.2023, veranstaltet der Lindaupark den „Erlebnistag Sicherheit“. Wir laden Sie herzlich ein, den Stand der Polizei zu besuchen.

Wann? Am 26.08.2023 von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Wo? Am Lindaupark in der Kemptener Straße 1 in Lindau

Folgende Highlights warten auf alle Interessierten:

Informationsstand rund um das Thema Einbruchschutz und aktuelle Betrugsmaschen wie Falsche Polizeibeamte und Schockanrufe durch Präventionsbeamte des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, des Polizeipräsidiums Ravensburg und der Polizeiinspektion Lindau (B)

Polizeimotorrad und modernes Einsatzfahrzeug

Einstellungsberaterin

„Rauschparkour“ zum Thema Alkohol im Straßenverkehr und zu allen Fragen rund um den Straßenverkehr durch geschulte Verkehrsbeamte

Informationsstand vom „Weißen Ring“ zum Thema Opferschutz und Opferhilfe

Alle anwesenden Polizeibeamtinnen und -beamten von Kripo, Schutz- und Verkehrspolizei stehen für alle Fragen rund um die Polizei, Sicherheit und Prävention Rede und Antwort.

Alle, die an der Ausbildung zur Polizeibeamtin oder Polizeibeamten interessiert sind, bekommen am Stand der Einstellungsberatung umfassende Infos zum Polizeiberuf.

Die Lindauer Polizei lädt alle Bürgerinnen und Bürger recht herzlich ein!

(PI Lindau)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).