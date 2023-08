Gaimersheim, Landrkeis Eichstätt. Am vergangenen Montagabend (21.08.2023) wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord gegen 21.30 Uhr der Brand einer Sommerstallung für Schafe und Hühner zwischen Gaimersheim und Etting gemeldet. Als die alarmierten Feuerwehrkräfte am Brandort nahe der Staatsstraße 2335 ankamen, stand die Stallung bereits in Vollbrand. 84 eingesperrte Hühner waren in den Flammen verendet, die dort gehaltenen eingesperrten Schafe befanden sich freilaufend auf dem Gelände.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet darum, Hinweise, die mit dem oben genannten Brandfall in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.

Von besonderer Bedeutung für die Ermittler wäre in diesem Zusammenhang auch die Frage, wer die vom Besitzer eingesperrten Schafe, vor dem Brandereignis ins Freie gelassen und sie somit vor dem Feuertod bewahrt hat.