CRAILSHEIM / WÜRZBURG. Die Diebestour mehrerer BMW, eines Seat, Skoda und Peugeot endete am Sonntagmittag für einen 20-Jährigen und seinen zwei Jahre jüngeren Begleiter in Würzburg. Nach Hinweisen der Polizei Crailsheim konnte eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt die zwei Tatverdächtigen im Stadtgebiet festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg erließ der Ermittlungsrichter am Montag jeweils einen Haftbefehl gegen die Männer.

Begonnen hatten die zwei Männer ihre Diebestour am frühen Freitagmorgen in Crailsheim im Landkreis Schwäbisch Hall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen sie in der Ludwig-Erhard-Straße und Haller Straße gewaltsam in drei Autohäuser ein und entwendeten anfänglich einen BMW X6. Da die beiden Tatverdächtigen wohl mit der Technik eines Elektroautos nicht vertraut waren, ließen sie dieses nach kurzer Fahrt wieder stehen und stahlen zwei weitere BMW. Aus bislang ungeklärten Gründen ließen sie diese Fahrzeuge ebenfalls kurze Zeit nach der Tat stehen und fuhren mit einem ebenfalls gestohlenen Skoda und einem Seat in Richtung Würzburg.



Im Zuge erster intensiver Ermittlungen erlangte die Polizei Crailsheim Hinweise auf die beiden jungen Tatverdächtigen und ihre Absicht, nach Würzburg zu fahren. Dank der Ermittlungen der Polizei in Baden-Württemberg gelang es einer Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt schließlich am Sonntagmittag die beiden Tatverdächtigen auf einem Kundenparkplatz in der Schweinfurter Straße vorläufig festzunehmen.



Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Männer im Laufe des Sonntages versucht hatten, in ein weiteres BMW Autohaus in Würzburg einzubrechen. Die Alarmanlage des Betriebes schlug die Täter bei dem gewaltsamen Aufbruch eines Rolltores schnell in die Flucht. Kurz danach waren sie dem Sachstand nach bei einem Einbruch in ein Peugeot-Autohaus erfolgreicher. Hier entwendeten die Tatverdächtigen einen Peugeot, zwei Autokennzeichen sowie eine geringe Menge Bargeld.



Die Kripo Würzburg stellte weiterhin fest, dass die beiden auch in Frankreich, Spanien und Portugal in gestohlenen Fahrzeugen unterwegs waren und dabei mindestens einen Unfall verursacht hatten. Der Umstand, dass sie nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügten, wird dabei fast zur Randnotiz.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg führte die Kripo die beiden Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ jeweils einen Haftbefehl unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen. Im Anschluss kamen die beiden Männer in getrennte Justizvollzugsanstalten.