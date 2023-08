NÜRNBERG. (976) Am Dienstagabend (22.08.2023) ereignete sich in der Nürnberger Innenstadt ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Kinder (8 und 9 Jahre) verletzt wurden. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen.



Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Skoda die Pirckheimerstraße in Richtung Bucher Straße. Kurz nach der Kreuzung zur Wurzelbauerstraße überquerten die beiden Jungen zu Fuß die Pirckheimerstraße an der dortigen Ampel in Richtung Stadtpark. Dies bemerkte der 27-jährige Autofahrer zu spät und erfasste beide Kinder mit der Front seines Pkws.

Durch den Anstoß wurde der 9-jährige Junge leicht verletzt. Der verletzte 8-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Am Skoda entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Die Beamten der Verkehrspolizei Nürnberg nahmen den Unfall auf. Bei einer ersten Befragung gaben sowohl die Kinder als auch der Autofahrer an, dass sie zum Unfallzeitpunkt Grün hatten. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Rufnummer 0911 6583 – 1530 zu melden.



Erstellt durch: Bernd Groß