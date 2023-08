INGOLSTADT; Nach einem sexuellen Übergriff eines 33-Jährigen im Freibad Ingolstadt ermittelt die Kriminalpolizei. Der Mann konnte vor Ort festgenommen werden.

Am vergangenen Sonntag, 20.08.2023, hielten sich zwei Schülerinnen im Alter von 14 und 15 Jahren im Hauptschwimmbecken des Ingolstädter Freibads auf, als sie von einem ihnen Unbekannten unsittlich berührt wurden. Der Mann fasste an den Hüft- und Gesäßbereich der Mädchen, zog sie zu sich heran und rieb sein Glied an den Geschädigten.

Die Mädchen verständigten das Aufsichtspersonal im Bad und zeigten den Tatverdächtigen. Bei diesem handelt es sich um einen 33-Jährigen aus Gröbenzell. Über den Notruf wurde die Polizei verständigt woraufhin eine Streifenbesatzung den Mann vor Ort festnehmen konnte.

Nach der Durchführung von erkennungsdienstlichen und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. Die Ermittlungen zu den u. a. wegen sexueller Belästigung eingeleiteten Strafverfahren werden von der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt geführt.