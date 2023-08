IMMENSTADT. Dienstagnachmittag kam es auf der Staatsstraße von Immenstadt nach Missen, auf Höhe des Freibades Kleiner Alpsee, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 18-jähriger mit seinem Moped die Staatsstraße in Richtung Immenstadt, als er kurz vor der Unfallstelle ein Fahrzeug vor sich überholte. Hierfür nutzte der junge Mann offensichtlich verkehrswidrig die Linksabbiegerspur. Der 37-jährige Unfallgegner kam mit seinem Pkw vom Freibad und wollte auf die Staatsstraße in Richtung Missen fahren. Dabei hat er den von links kommenden Mopedfahrer nicht gesehen, da sich dieser in dem Moment hinter dem von ihm überholten Fahrzeug befand. Aufgrund dessen fuhr der Pkw-Fahrer auf die Staatsstraße ein, wo es in der Fahrbahnmitte dann zum Zusammenstoß mit dem Mopedfahrer kam. Dieser wurde infolgedessen über den Pkw des 37-Jährigen geschleudert und landete erst etliche Meter weiter auf der Fahrbahn. Der junge Mann kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Immenstadt. Zudem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Autofahrer sowie seine Familie, die mit im Fahrzeug gesessen ist, blieben unverletzt. An dem Moped entstand ein Totalschaden und auch der Pkw wurde stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 22.000 €. Der Verkehr war durch den Unfall zeitweise behindert und musste umgeleitet werden. Die Polizei nahm dem Unfall auf und zog aufgrund der Schwere zudem einen Sachverständigen hinzu. (PI Immenstadt)

