REHAU, LKR. HOF. Am Dienstagabend kam es in einem Werk in Rehau zu einer Rauchentwicklung. Zur Bereinigung der Stoffe bat

die Feuerwehr die Anwohner, Fenster und Türen vorsichtshalber geschlossen zu halten. Inzwischen kann dieser Warnhinweis widerrufen werden.

Gegen 16 Uhr kam es in einem Werk in der Zehstraße in Rehau zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte die Situation

jedoch schnell unter Kontrolle bekommen. Nach Einschätzung der Rettungskräfte vor Ort besteht keine Gefahr für Anwohner.

Im Zuge von Reinigungsmaßnahmen kann es zu einer unangenehmen Geruchsentwicklung kommen.

Vorsichtshalber baten die Einsatzkräfte darum, die Fenster und Türen im Stadtgebiet geschlossen zu halten und Klimaanlagen

oder ähnliche Einrichtungen, trotz der sommerlichen Temperaturen, vorsichtshalber nicht zu benutzen. Nach abgeschlossenen Reinigungarbeiten

kann dieser Hinweis inzwischen widerrufen werden.

Ersten Erkenntnissen nach ist der Grund für die Rauchentwicklung ein technischer Defekt. Mitarbeiter des Werkes wurden

nicht verletzt. Zwei Feuerwehrleute klagten bei Erstkontakt mit den Stoffen über Unwohlsein und kamen zur Abklärung

ins Klinikum Hof. Sie sind jedoch inzwischen wieder entlassen. Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit Gefahr.