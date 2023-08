DURACH. In den frühen Morgenstunden brach ein Feuer in einer Lagerhalle in Durach aus. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Die amtliche Warnmeldung für die Bevölkerung wurde aufgehoben.

Alle Anwohner, welche in der Nacht aus ihren Häusern gebracht wurden, konnten zwischenzeitlich in ihre Wohnungen und Häuser zurück.

Nach derzeitigem Stand wurden in der Lagerhalle unter anderem Speichermodule und Kunststoffe gelagert, welche umfangreiche Löscharbeiten erforderten.

Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. (PP Schwaben Süd/West)

