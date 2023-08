MARKT RETTENBACH. Eine bislang unbekannte Täterschaft brach einen Tresor auf und entwendete den Inhalt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht von 21.08.2023 auf 22.08.2023 drangen mindestens zwei bislang unbekannte Täter in die Bankräumlichkeiten des Mulitfunktionsgebäudes an der Gewerbestraße ein. Die Täter stiegen über das Dach des Gebäudekomplexes in den Dachboden ein. Über diesen gelangten die Täter weiter in die Räumlichkeiten der Bank. Ziel der Täter war der Tresor innerhalb der Räumlichkeiten der Bank. Diesen brachen die nächtlichen Einbrecher gewaltsam auf und konnten dabei mehrere zehntausend Euro erbeuten. Der entstandene Sachschaden steht bislang nicht fest. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die Ermittlungen zur Ergreifung der Täter aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden jederzeit unter der Telefonnummer 08331/100-0 entgegengenommen. (KPI Memmingen)