Drei Jugendliche verließen gegen 14:30 Uhr kurz ihren Platz auf der Liegewiese des Freibads im Scherbsgraben. Als sie zurückkehrten sahen sie noch wie der Dieb ihre Taschen an sich nahm und wegrannte. Sie verfolgten ihn in Richtung Zaun. Auf der Flucht verlor er zwei der drei Taschen und blieb beim Versuch sich durch ein Loch des Zauns zu zwängen kurzzeitig daran hängen. Daraufhin drohte er seinen Verfolgern mit Erschießen, riss sich wieder los und flüchtete mit einer Tasche in Richtung Wiesengrund und Siebenbogenbrücke. Eine Waffe wurde von den Zeugen jedoch nicht gesehen.

Täterbeschreibung:

Etwa 40 Jahre alt, ca. 180 bis 190 cm groß, blonde Haare, heller Teint, trug rotes Cappy, Sonnenbrille und schwarzes T-Shirt.

Eine Fahndung im Umkreis mit mehreren Streifen brachte nicht den gewünschten Erfolg. Jetzt ermittelt die Kripo Fürth gegen unbekannt wegen räuberischen Diebstahls und Bedrohung. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



