FURTH I. WALD, LKR. CHAM. Am vorletzten Abend des Further Drachenstichs kam es zu einem offenbar ausländerfeindlichen Angriff dreier Jugendlicher auf einen 15-Jährigen. Mehrere Jugendliche und Erwachsene gingen couragiert dazwischen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Am 20. August, gegen 00:50 Uhr, griffen drei Jugendliche einen 15-Jährigen, der sich hinter der Festhalle am Zippererweg aufhielt, an. Die drei Tatverdächtigen beleidigten den 15-jährigen in ausländerfeindlicher Weise und schlugen auf ihn ein.

Mehrere Passanten gingen couragiert dazwischen. Ein 15-jähriger Helfer erlitt dabei auch einen Schlag aus der Gruppe der Tatverdächtigen.

Beide verletzte Jugendliche versorgte der Rettungsdienst vor Ort ambulant. Die Polizei brachte sie zu ihren Sorgeberechtigten.

Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen laufen derzeit. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wenn Sie Zeuge des Angriffs waren, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Regensburg unter 0941/506-2888.