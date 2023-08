BAMBERG. Diebe brachen am Sonntag in ein Reihenhaus im Stadtteil Bamberg-Ost ein und flüchteten ohne Beute. Bei einem weiteren Reihenhaus in der Nähe blieb es bei einem versuchten Einbruch. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntagabend, zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam durch eine Terrassentüre Zutritt zu einem Reihenhaus in der Bamberger Hubertusstraße. Aufmerksame Nachbarn bemerkten die Täter, sodass diese ohne Beute die Flucht ergriffen. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Im Zeitraum von Samstag, 12 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, scheiterten Unbekannte bei einem Einbruchsversuch in ein Reihenhaus in der Dr.-Hans-Neubauer-Straße in Bamberg. Der Schaden beläuft sich hier auf rund 2.500 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt in beiden Fällen und prüft Zusammenhänge. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.