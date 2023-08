Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

BLANKENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben die mehrwöchige Abwesenheit von Hausbesitzern genutzt und sind gewaltsam in deren Einfamilienhaus eingestiegen. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen in der Straße "Wingertsweg" zwischen dem 06. August, 04:00 Uhr, und Montag, 19:30 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Haus und flüchteten im Anschluss mit Beute in noch unbekanntem Wert. Die Scheibe ist dabei zu Bruch gegangen. Die Hausbewohner stellten den Einbruch nach ihrer Rückkehr fest und verständigten umgehend die Polizei.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise sind Nachbarn oder Passanten auf entsprechenden Lärm aufmerksam geworden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Nach gefährlichem Überholmanöver - Polizei sucht zwei unbekannte Zeugen

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Polizei Aschaffenburg sucht nach zwei Autofahrern, die Ende Juni in Waldaschaff von einem entgegenkommenden Pkw ausgebremst und möglicherweise gefährdet wurden.

Die Beamten ermitteln derzeit gegen 36-Jährigen aus dem Landkreis Aschaffenburg, der am 29. Juni gegen 14:20 Uhr mit seinem weißen BMW aufgrund seiner Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer genötigt und auch gefährdet haben soll. Dem Verfahren liegt eine Anzeigenerstattung von Anfang Juli zugrunde.

Im Rahmen der Ermittlungen haben sich Hinweise ergeben, wonach zwei noch unbekannte Autofahrer am Ortsausgang Waldaschaff von dem entgegenkommenden BMW gefährdet wurden und nahezu bis zum Stillstand abbremsen mussten. Hierbei habe sich der BMW aufgrund eines Überholvorgangs auf der Gegenspur befunden. Die unbekannten Zeugen müssen dem Sachstand nach in Richtung der Autobahnanschlussstelle Waldaschaff gefahren sein.

Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aschaffenburg unter 06021/857-2230 zu melden.

Nach Hausfriedensbruch - Beleidigungen mit rassistischem Hintergrund – Tatverdächtiger festgenommen

MILTENBERG. Am Montag hatte sich ein Mann zunächst trotz Hausverbot in einem Supermarkt aufgehalten. Die hinzugerufenen Polizisten beleidigte er anschließend fortwährend massiv, unter anderem mit rassistischen Äußerungen. Die Beamten nahmen den deutlich alkoholisierten Tatverdächtigen daraufhin fest.

Die Mitteilung über den aus Thüringen stammenden Mann ging gegen 17:30 Uhr bei der Polizei ein. Der 53-Jährige hatte sich offensichtlich trotz Hausverbot in einem Supermarkt in der Bischoffstraße aufgehalten. Ein Mitarbeiter der Filiale verständigte daraufhin die Polizei.

Die hinzugerufenen Streifen der Polizei Miltenberg waren schnell vor Ort und konnten den Tatverdächtigen noch auf dem Parkplatz antreffen. Im Zuge der Ansprache zeigte sich der Mann äußerst aggressiv und überzog die eingesetzten Beamten in der Öffentlichkeit mit rassistischen Beleidigungen und bedrohte sie darüber hinaus. Die Einsatzkräfte nahmen den 53-Jährigen in der Folge vorläufig fest. Die Aussprüche des Tatverdächtigen konnten dabei mittels Bodycams der Polizisten festgehalten werden.

Der erheblich alkoholisierte Mann verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Polizeiinspektion Miltenberg. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Bedrohung ermittelt.

Dieseldiebstahl - Zwei Tatverdächtige auf frischer Tat festgenommen

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagmorgen konnte die Aschaffenburger Polizei zwei Männer festnehmen, die gerade Diesel von einem Lkw abgezapft hatten. Einem aufmerksamen Zeugen sind die Tatverdächtigen zuvor verdächtig vorgekommen.

Der Mann hat gegen kurz vor 07:00 Uhr die beiden 42 und 44 Jahre alten Männer gesehen, wie sie sich an einem in der Aschaffenburger Straße abgestellten Lkw zu schaffen gemacht hatten und verständigte geistesgegenwärtig die Polizei.

Die Streifen waren schnell vor Ort und konnten die beiden Männer vorläufig festnehmen. Sie hatten dem Sachstand nach wenige Minuten zuvor Kraftstoff aus dem Tank des Fahrzeugs abgepumpt und bereits volle Kanister in ihrem Pkw zum Abtransport verstaut. Der Gesamtwert des abgezapften Diesels liegt bei rund 500 Euro.

Das Diebesgut stellten die Beamten sicher. Auch das Tatwerkzeug wurde beschlagnahmt. Die Männer mussten sich erkennungsdienstlich behandeln lassen. Sie wurden nach Abschluss der Maßnahmen und Feststellung ihrer Identität wieder auf freien Fuß entlassen. Die Tatverdächtigen müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt auf B47 - 21-Jähriger schwer verletzt

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am Montagabend ist ein 21-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war auf der Bundesstraße zwischen Amorbach und Boxbrunn unterwegs. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhr der Mann gegen 19:50 Uhr mit seinem Motorrad auf der B47 von Amorbach kommend in Richtung Boxbrunn. Mutmaßlich verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte alleinbeteiligt. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste von einem Helikopter in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Fahrbahn war in beide Richtungen kurzzeitig voll gesperrt.

An dem Zweirad ist Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden. Die regionalen Freiwilligen Feuerwehren waren an dem Einsatz beteiligt.

Mit den Ermittlungen zum genauen Unfallhergang ist die Polizei Miltenberg betraut.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Samstag, 12:00 Uhr, und Sonntag, 12:30 Uhr, wurde ein grauer Opel Corsa offensichtlich mutwillig zerkratzt. Das Auto stand im relevanten Zeitraum in der Hammerstraße.

ASCHAFFENBURG - DAMM. Zwischen dem 15. und dem 21. August wurden beide Kennzeichen von einem roten Fiat 500 entwendet. Der Tatort liegt aller Wahrscheinlichkeit nach im Bereich Nordring / Glattbacher Überfahrt. Die Kennzeichenkombination lautet VS-TT3707.

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, haben Unbekannte an ein Wohnhaus, den zugehörigen Hof und einen dort abgestellten Pkw mit Farbe beschmiert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Montag wurde in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr ein blauer VW Passat bei einer Unfallflucht an der hinteren Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug stand dabei auf dem Parkplatz eines Kinderarztes in der Bürgstädter Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.