PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. In den frühen Morgenstunden des 21.08.2023 soll es am Parkplatz des Großmarktes „Globus“ an der Dr.-Walter-Bruch-Straße zu einem sexuellen Übergriff durch einen 24-Jährigen gegenüber einer 31-Jährigen gekommen sein. Gegen den 24-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.

Der Übergriff soll sich zwischen 03.00 und 04.00 Uhr in einem weißen Mercedes, geparkt im Bereich der Rufbushaltestelle in Richtung der Staatsstraße 2124, ereignet haben. Die 31-jährige Frau konnte sich im Verlauf leicht verletzt aus dem Auto retten und den polizeilichen Notruf wählen. Der Tatverdächtige entfernte sich mit seinem Fahrzeug in zunächst unbekannte Richtung.

Dieses konnte kurze Zeit nach dem Vorfall im Rahmen sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Plattling im westlichen Stadtbereich festgestellt werden. Der Beschuldigte wurde schließlich an seiner Wohnung widerstandslos vorläufig festgenommen.

Das zuständige Amtsgericht Deggendorf hat gestern Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen, der in eine umliegende JVA eingeliefert wurde. Die weiteren Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kriminalpolizeistation Deggendorf geführt.

Zeugenaufruf:

Im Rahmen ihrer Ermittlungen bittet die Kriminalpolizeistation Deggendorf um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die sachdienliche Hinweise zum sexuellen Übergriff zwischen 03.00 und 04.00 Uhr am Parkplatz des Globus im Bereich der Rufbushaltestelle, insbesondere auch zu einem weißen Mercedes, geben können, werden gebeten, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Veröffentlicht: 22.08.2023, 14.05 Uhr