1907 – Kontrollstelle der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg

Augsburg - Am Freitag (18.08.2023) kontrollierte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg zwischen 16.00 Uhr und 01.30 Uhr Autofahrer im Bereich der Mühlhauser Straße. Die Beamten kontrollierten hierbei insbesondere die Geschwindigkeit, die Verkehrssicherheit der Autos sowie die Verkehrstüchtigkeit der Autofahrer.

Bei der Kontrollaktion stellten die Beamten bei einem Autofahrer fest, dass dieser keinen gültigen Führerschein besaß. Mehreren Autos beanstandeten die Polizisten wegen unerlaubtem Tuning.

Die Polizei stellte zudem bei zwei Autofahrern Anzeichen von Drogenkonsum und den Besitz von Betäubungsmittel fest. Bei einem der Männer fanden die Polizisten darüber hinaus noch eine unerlaubte Waffe.

Erfreulicherweise mussten die Beamten keinen Autofahrer wegen einer Geschwindigkeitsübertretung beanstanden.

1908 – Bargeld entwendet

Innenstadt – Im Zeitraum von Donnerstag (17.08.2023), 19.00 Uhr bis Freitag (18.08.2023), 09.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft in der Reichenberger Straße ein. Hierbei entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

1909 – Einbruchsversuch scheitert

Lechhausen – Im Zeitraum von Donnerstag (17.08.2023), 18.00 Uhr bis Freitag (18.08.2023), 09.00 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft in der Sterzinger Straße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

1910 – Versuchte räuberische Erpressung

Oberhausen – Am gestrigen Sonntag (20.08.2023) gegen 02.45 Uhr griff ein bislang unbekannter Täter offenbar einen 33-Jährigen in der Donauwörther Straße körperlich an und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Der 33-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der bislang unbekannte Täter flüchtete anschließend ohne Beute.

Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 160cm groß, ca. 40 Jahre alt, sportlich-kräftige Statur, grünes T-Shirt, kurze Hose, Narben und Brandwunden am linken Unterarm, rumänische Staatsangehörigkeit

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

1911 – Einbruch in Schnellrestaurant

Lechhausen – Am gestrigen Sonntag (20.08.2023) in der Zeit von 03.00 Uhr bis 08.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Schnellrestaurant in der Kurt-Schumacher-Straße ein. Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

1912 – Sachbeschädigung

Lechhausen – Am gestrigen Sonntag (20.08.2023) gegen 07.45 Uhr zündeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Wahlplakate an, die an einem Baum in der Zugspitzstraße befestigt waren. Dadurch wurde der Baum und die Plakate beschädigt. Die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte den Brand.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.