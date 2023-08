JETZENDORF, LKR. PFAFFENHOFEN A. D. ILM; Am vergangenen Samstag brannte eine Scheune in der Indersdorfer Straße. Zudem wurden Bäume in einem Wald zwischen Jetzendorf und Kemmoden in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am vergangenen Samstag, 19.08.2023, wurde gegen 13:15 Uhr der Brand einer Scheune in der Indersdorfer Straße gemeldet.

Kräfte der alarmierten Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und das Übergreifen auf eine benachbarte Imkerhütte verhindern.

Die Scheune brannte nahezu komplett ab. Der Sachschaden am Gebäude, an der auf dem Dach montierten Photovoltaikanlage und an den in der Scheune abgestellten landwirtschaftlichen Geräte wird auf ca. 100.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Am frühen Nachmittag des 19.08.2023 wurde ein weiteres Feuer entdeckt: Im Waldstück zwischen Jetzendorf und Kemmoden brannten mehrere Bäume im Bereich der Zufahrt zur dortigen Sandgrube.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen. Derzeit wird von vorsätzlichen Brandlegungen ausgegangen. Tatzusammenhänge mit zurückliegenden Bränden im Bereich Jetzendorf werden geprüft.

Zeugenaufruf:

Wer hat Personen gesehen, die sich an den Tatörtlichkeiten um die Mittagszeit bzw. am frühen Nachmittag aufgehalten oder sich von dort entfernt haben?

Unter Umständen waren der oder die Täter mit Fahrzeugen (Kraftfahrzeuge, Fahrräder) unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter 0841/93430 zu melden.