SONTHOFEN. Seit dem 21.08.2023 wird ein 73-Jähriger aus Sonthofen vermisst. Die Polizei bitte um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der Vermisste könnte sich in einer Notlage befinden.

Der Vermisste entfernte sich am 21.08.2023 gegen 11:30 Uhr fußläufig von seiner Wohnanschrift in Tiefenbach /Sonthofen. Er ist an Demenz erkrankt und sehr gut zu Fuß unterwegs.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden des 73-Jährigen.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit daher um Mithilfe auf der Suche nach dem 73-Jährigen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Sonthofen unter 08321/6635-0. (PI Sonthofen)

Link mit personenbezogenen Daten und Lichtbild:

Öffentlichkeitsfahndung | 73-Jähriger aus Sonthofen vermisst

