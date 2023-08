BURGLENGENFELD, LKR. SCHWANDORF. Am Samstag, 19. August 2023, kam es zu einem Zwischenfall an einem Infostand zur Landtagswahl. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Amberg ermittelt.

Am Samstagnachmittag kam es in Burgelengenfeld zu einer verbalen als auch körperlichen Auseinandersetzung an einem nicht genehmigten, politischen Infostand zur Landtagswahl. Eine Gruppe von circa sechs Personen teilte nicht die Ansicht des Politikers, in dessen Verlauf die örtliche Polizei zur Schlichtung gerufen wurde. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Amberg ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Zeugen des Vorfalls sollen sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 melden.