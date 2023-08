TUNTENHAUSEN, LKR. ROSENHEIM. Die Abwesenheit der Bewohner nutzten Unbekannte, um im Zeitraum vom 15. bis 17. August 2023 in ein Einfamilienhaus in Tuntenhausen einzubrechen und mit Bargeld und Schmuck als Beute unerkannt zu entkommen. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Als die Bewohner für mehrere Tage verreist waren, nutzten Einbrecher die Abwesenheit, um in ein freistehendes Einfamilienhaus einer Familie in der Biberger Straße in Tuntenhausen einzubrechen. Ins Haus gelangten die Täter indem die Terrassentür aufgehebelt wurde. Drinnen wurde alles durchsucht und schließlich entkamen die Einbrecher völlig unerkannt mit Bargeld und Schmuck als Beute. Entdeckt wurde die Tat, als die Bewohner am Donnerstag (17.08.2023) wieder nach Hause kamen.

Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und befragte die Anwohner, konkrete Ermittlungsansätze ergaben sich bislang daraus jedoch nicht. Deshalb bitten die zuständigen Ermittler des Fachkommissariats K2 der Kripo Rosenheim auch um Zeugenhinweise:

Wer hat im Zeitraum von Dienstag (15.08.2023) 11.00 Uhr bis Donnerstag, (17.08.2023) 20.00 Uhr im Bereich der Biberger Straße in Tuntenhausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann sonst Hinweise geben, die zur Klärung der Tat führen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08031) 2000 mit der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim in Verbindung zu setzen.