ATTING; LKR. STRAUBING-BOGEN. Vermutlich aufgrund einer brennenden Kerze geriet in den frühen Morgenstunden des 21.08.2023, gegen 00:50 Uhr in Atting zunächst eine Terrasse und in der Folge das angrenzende Wohnhaus in Brand. Aufgrund des Brandes wurde eine Person verletzt, die der stationären Behandlung zugeführt werden musste.

Die vergessene Kerze hatte mutmaßlich die Terrasse des Wohnanwesens in Brand gesetzt, von wo aus sich der Brand über den Vollwärmeschutz bis zum Dachstuhl des Gebäudes ausbreitete. Am Gebäude entstand letztlich ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Eurobereich.

Die zunächst noch im Anwesen befindliche fünfköpfige Familie wurde durch die Rauchentwicklung geweckt und gelangte selbständig ins Freie. Beim Versuch die Brandausbreitung einzudämmen, erlitt der 43-jährige Brandleider mittelschwere Verletzungen, die, nach ambulanter Erstversorgung vor Ort, im Weiteren einer stationären Behandlung in einem nahegelegenen Krankenhaus bedurften.

Nach polizeilichem Erstzugriff durch Kräfte der PI Straubing wurden die weiteren Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst der KPI Straubing übernommen.

Veröffentlicht am 21.08.2023, 02:40 Uhr