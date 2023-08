KAUFBEUREN. Am frühen Sonntagnachmittag ereignete sich in der Buronstraße ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer, bei welchem dieser als auch sein Sozius schwer verletzt wurden.

Der 24-Jährige fuhr gegen 12:45 Uhr mit seinem Motorrad auf der Buronstraße in nördliche Fahrtrichtung. Er wollte innerorts noch einen Pkw überholen und beschleunigte hierzu stark. Hierbei verlor er die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Sturz, wodurch er selbst, sowie sein 28-jähriger Sozius, schwer verletzt wurden. Beide wurden in verschiedene Kliniken verbracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls eingebunden. Infolge des Unfalls touchierte das Motorrad mehrere parkende Fahrzeuge bevor es auf einen vorrausfahrenden Pkw aufprallte. Dieser wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Am Motorrad entstand wirtschaftlichen Totalschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 25 000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass am Motorrad technische Veränderungen vorgenommen wurden. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde das Krad sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen diverser Straftaten und Ordnungswidrigkeit gegen den Fahrer. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen in der Buronstraße. (PI Kaufbeuren).

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).