Allgäuer Festwoche 2023 – die Polizeiinspektion Kempten zieht eine vorläufige Bilanz



KEMPTEN. Im Zeitraum vom 11.08.2023 bis 20.08.2023 fand die 72. Allgäuer Festwoche in Kempten statt. Die Änderungen des Veranstaltungskonzepts durch den Veranstalter stellte die Polizei in diesem Jahr vor neue Herausforderungen. Neben den bekanntlich entfallenen Nachtbussen wurde von Seiten des Veranstalters auch auf die Videoüberwachung aus dem Jahre 2022 verzichtet. Wie auch in den Jahren zuvor war die Polizei während der Veranstaltung im eigens errichteten Sicherheitszentrum der Allgäuer Festwoche als Ansprechpartner auf dem Festgelände vertreten. Durch die temporär eingerichtete „Festwochenwache“ wurden an den zehn Veranstaltungstagen ca. 100 Einsätze rund um die Festwoche abgearbeitet. Es waren für die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kempten und die Unterstützungskräfte der zentralen Einsatzdienste des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, sowie der Bereitschaftspolizei aus Königsbrunn und München, sehr intensive Tage. Auch nach Schließung des Festgeländes sorgte die Allgäuer Festwoche für ein reges Einsatzaufkommen in der Kemptener Innenstadt. Die allermeisten Besucher feierten friedlich und stimmungsvoll. Ein polizeiliches Einschreiten war nur in Einzelfällen erforderlich. Zu Beginn der Festwoche führten einzelne Einsätze, wie gesondert berichtet, zu sieben verletzten Polizeibeamten. Die Sicherheit für die Festbesucher sowie die Allgemeinheit war stets gewährleistet. Eine enge Zusammenarbeit mit allen beteiligten Organisationen und Behörden mit Sicherheitsaufgaben (BOS), dem professionell agierenden Sicherheitsdienst, sowie dem Veranstalter, trug zu einem weitestgehend störungsfreien Verlauf der 72. Allgäuer Festwoche bei. Der bekannte Wegfall der Nachtbusse und der Verzicht auf eine Videoüberwachung werden Gegenstand der Nachbereitung im Hinblick auf die Sicherheit rund um die 73. Allgäuer Festwoche im Jahre 2024 sein.



Nach anstrengenden Tagen blickt die Polizeiinspektion Kempten in der Gesamtschau auf eine friedliche Festwoche zurück. Die Sicherheit einer Großveranstaltung wie der Allgäuer Festwoche ist immer eine große Herausforderung und eine Gemeinschaftsleistung aller beteiligten Akteure. "Meine Kolleginnen und Kollegen haben in den zurückliegenden Tagen mit tollem Engagement und einer bemerkenswerten Professionalität diese fordernde Zusatzaufgabe gemeistert und dadurch einen großen Beitrag zum Gelingen der Allgäuer Festwoche 2023 geleistet. Ich bin stolz auf mein gesamtes Team und alle, die einen Beitrag geleistet haben.", resümiert Polizeidirektor Sven Oliver Klinke, als Gesamtverantwortlicher des Polizeieinsatzes.



Die Polizei wird die Veranstaltung auch am letzten Veranstaltungstag, dem heutigen Sonntag, in den Abendstunden bis zur letzten Schließung des Festgeländes polizeilich betreuen und hofft auf einen stimmungsvollen Ausklang.



Keiner der am ersten Freitag bzw. Samstag verletzten Polizeibeamten wurde schwerer verletzt, alle sind inzwischen wieder dienstfähig.

(PI Kempten)