REGENSBURG. Aktivisten kündigten für Montag, den 21.08.2023, und Dienstag, den 22.08.2023, Protestaktionen in Regensburg an. Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass es an diesen Tagen im Stadtgebiet zu Verkehrsstörungen kommen kann.

Aufgrund der Ankündigung von Aktivisten ist am Montag und Dienstag damit zu rechnen, dass diese im Regensburger Stadtgebiet protestieren werden und es daher auf verschiedenen Verkehrswegen zu Behinderungen und Verzögerungen kommen kann. Details, welche Strecken betroffen sein könnten und zu welchen Zeiten, sind bislang nicht bekannt. Die Polizei in Regensburg bereitet sich vor und wird versuchen, die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten.