1354. Raub – Lohhof

Am Donnerstag, 03.08.2023, gegen 20:00 Uhr, befand sich ein 14-Jähriger aus dem Landkreis München mit zwei Freunden, beide 13-jährige aus dem Münchner Landkreis, im Bereich des S-Bahnhofes Lohhof. Sechs unbekannte Jugendliche sprachen den 14-Jährigen an und forderten ihn unter Androhung von körperlicher Gewalt dazu auf, Bargeld und seine Bauchtasche auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam der 14-Jährige nach und übergab seine Bauchtasche. Den darin befindlichen Inhalt, unter dem sich kein Bargeld befand, leerte einer der Täter und ließ diesen am Tatort zurück. Mit der erbeuteten Bauchtasche verließen die bislang unbekannten Täter den Bahnsteig in unbekannte Richtung.

Der 14-Jährige erstattete zusammen mit seiner Mutter erst am Folgetag eine Anzeige bei einer Polizeiinspektion (Neufahrn). Die Täter konnte er nicht näher beschreiben.

Die erbeutete Bauchtasche hat einen Wert von knapp 100,- Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat am 03.08.2023 zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr, im Bereich des S-Bahnhof Lohhof Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1355. Schwerer Raub – Bogenhausen

-siehe Medieninformation vom 01.08.2023, Nr. 1257

Wie bereits am 01.08.2023 berichtet, hatte am Samstag, 29.07.2023, gegen 22:45 Uhr, eine größere Personengruppe aus Jugendlichen einen 42-Jährigen im Bereich des U-Bahnhofs Böhmerwald abgepasst. Anschließend schlugen sie ihn mit äußerster Brutalität nieder und traten dabei auch gegen den Kopf des 42-Jährigen obwohl dieser bereits am Boden lag. Währenddessen wurden ihm auch persönliche Gegenstände abgenommen. Die Tätergruppe konnte im Anschluss unerkannt flüchten.

Am Mittwoch, 16.08.2023, gegen 20:45 Uhr, wurden zwei 24-Jährige mit Wohnsitz in München und in Niedersachsen im Bereich des Hofgartens von einer größeren Gruppe Jugendlicher angesprochen, ob sie ihnen Geld wechseln könnten. Die beiden 24-Jährigen gingen auf die Bitte der Jugendlichen ein und wechselten ihnen jeweils einen 50-Euro-Schein. Sie stellten im Nachgang fest, dass es sich hierbei augenscheinlich um Falschgeld handeln könnte und verständigten daraufhin den Notruf der Polizei. Die Gruppe mit den Jugendlichen entfernte sich daraufhin von der Tatörtlichkeit.

Die eintreffende Streife konnte im Rahmen einer Fahndung im Umfeld des Hofgartens acht Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren (1-mal weiblich, 7-mal männlich), alle mit Wohnsitz in München, antreffen. Im Rahmen der Kontrolle konnte ein weiterer gefälschter 50-Euro-Schein aufgefunden werden.

Die Jugendlichen wurden daraufhin zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München I untersuchten Einsatzkräfte die elterlichen Wohnungen der Jugendlichen. Hierbei konnte bei einem Siebzehnjährigen weiteres Falschgeld in Höhe von mehreren tausend Euro aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Im Rahmen der Sachbearbeitung wurden drei der Tatverdächtigen des Wechselbetruges (zwei 17-Jährige und ein 16-Jähriger) als Tatbeteiligte am oben beschriebenen Raubüberfall am U-Bahnhofs Böhmerwald identifiziert.

Anlässlich des schweren Raubes vom 29.07.2023 wurden sie vorläufig festgenommen und der Haftanstalt überstellt.

Am 17.08.2023 konnte die Münchner Polizei zwei weitere Tatverdächtige, 15 bzw. 16 Jahre alt, beide mit Wohnsitz in München, ermitteln und vorläufig festnehmen.

Ebenfalls am 17.08.2023 erschien gegen 17:15 Uhr ein 15-jähriger weiterer Tatverdächtiger des Raubüberfalles im Beisein eines Erziehungsberechtigten bei einer Münchner Polizeiinspektion, der bei der vorausgegangenen Durchsuchung an seinem Münchener Wohnsitz nicht angetroffen werden konnte. Auch er wurde vorläufig festgenommen.

Gegen vier der Beteiligten wurde inzwischen Haftbefehl durch einen Richter erlassen.

Die Ermittlungen der Münchener Kriminalpolizei (Kommissariat 67, AG Falschgeld und Kommissariat 26, Gewaltdelikte) dauern an.

1356. Fahrradfahrerin verstirbt nach Verkehrsunfall – Schwabing

Am Mittwoch, 09.08.2023, 17:45 Uhr, befuhr eine 76-jährige Frau mit Wohnsitz in München mit ihrem Fahrrad die Hörwarthstraße Richtung Kölner Platz. Zur gleichen Zeit befuhr ein 28-jähriger Mann, ebenfalls mit Wohnsitz in München, mit seinem Fahrrad die Hörwarthstraße Richtung Simmernstrasse.

An der Kreuzung zur Mainzer Straße beabsichtige der 28-Jährige nach links abzubiegen. Ein dort wartender, bislang unbekannter SUV gewährte dem Radfahrer Vorfahrt, der sodann vor dem wartenden SUV nach links abbog, hierbei jedoch die entgegenkommende 76-jährige Fahrradfahrerin übersah. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrradfahrer.

Die 76-Jährige wurde mit einem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Münchener Klinikum gebracht. Dort verstarb sie am 17.08.2023 aufgrund ihrer schweren Verletzungen.

Der 28-Jährige blieb unverletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang sowie weiteren Verkehrsunfällen machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen. Insbesondere der/die Fahrer/in des bislang unbekannt SUV wird dringend als Zeuge gesucht.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

1357. Wohnungsbrand – Haar

Am Freitag, 18.08.2023, gegen 12:45 Uhr, meldeten Anwohner eines Mehrparteienhauses in der Ferdinand-Kobell-Straße über den Polizeinotruf 110 eine starke Rauchentwicklung aus Fenstern einer Wohnung im ersten Stock.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Aus bislang unbekannter Ursache brach ein Feuer im Schlafzimmer aus. Die Flammen griffen auf das umliegende Mobiliar über, wodurch das Zimmer in Vollbrand geriet. Personen wurden nicht verletzt.

Die Bewohner der Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei München hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.

1358. Wohnungsbrand; eine Person verstorben – Ramersdorf

Am Samstag, 19.08.2023, teilten Anwohner über den Polizeinotruf 110 mit, dass im obersten Stock eines Mehrfamilienhauses der St.-Cajetan-Straße eine Wohnung brennen würde.

Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen gegen 22:15 Uhr aus der vorgenannten Wohnung im fünften Obergeschoss eine leblose weibliche Person. Diese verstarb kurz darauf noch vor Ort in einem Rettungswagen, vermutlich an einer Rauch-Gas-Vergiftung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei der Verstorbenen um die 78-jährige Wohnungsinhaberin, in deren Schlafzimmer es vermutlich im Rahmen eines noch nicht näher geklärten Unfallgeschehens zu dem Brand kam.

Durch das Feuer wurden insgesamt fünf Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Rund 40 Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten nach vorübergehender Evakuierung wieder zurück in ihre Wohnungen.

Die Höhe des Sachschadens ließ sich bislang noch nicht schätzen, dürfte sich aber auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen.

Der Brandort wurde an das Fachkommissariat 13 übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Bislang ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine Vorsatztat.

1359. Diebstahl aus Kiosk – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, 19.08.2023, gegen 05:15 Uhr, stellte der Betreiber eines Verkaufsstandes in der Paul-Heyse-Straße fest, dass unbekannte Täter sich Zutritt zu den Verkaufsräumlichkeiten verschafft hatten. Der oder die unbekannten Täter entwendeten Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Der Betreiber meldete den Diebstahl der Polizei über den Notruf 110.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 52 aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat zwischen Freitag, 18.08.2023, 22:00 Uhr und Samstag, 19.08.2023, 05:15 Uhr im Bereich der Paul-Heyse-Straße bis nördlich Bayerstraße, südlich Schwanthalerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1360. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Leichtkraftrad; zwei Personen verletz - Berg am Laim

Am Samstag, 19.08.2023, gegen 13:00 Uhr, befuhr eine 44-jährige Frau mit Wohnsitz in München mit ihrem Pkw, Ford Fiesta, die Kraillerstraße stadteinwärts. An der Einmündung zur Else-Rosenfeld-Straße fuhr sie bei Grünlicht in den Einmündungsbereich ein und beabsichtigte nach links abzubiegen.

Zeitgleich befuhr ein 42-jähriger Mann mit Wohnsitz im Landkreis München mit seinem Leichtkraftrad, Peugeot Sum, die Kraillerstraße stadtauswärts. Als Sozius auf dem Leichtkraftrad befand sich die 40-jährige Ehefrau des 42-Jährigen. Auch der 42-Jährige fuhr bei Grünlicht in den Einmündungsbereich ein.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Leichtkraftrad und dem Pkw. Das Ehepaar wurde durch den Unfall schwer verletzt und kam zur Behandlung in ein Münchner Klinikum. Die 44-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die weitere Sachbearbeitung und die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat die Verkehrspolizeiinspektion München aufgenommen.

1361. Fußgänger gerät unter Kraftomnibus; eine Person schwer verletzt - Riem

Am Samstag, 19.08.2023, gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Kraftomnibus, Mercedes, die Riemer Straße Richtung Rennbahn. An der Bushaltestelle Graf-Lehndorff-Straße hielt er an, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Hierbei verließ ein 51-jähriger Fahrgast mit Wohnsitz in München an einer der hinteren Türen den Bus der Linie 190 und lief auf dem Gehweg am Kraftomnibus entlang zur Fahrzeugfront.

Der 70-Jährige fuhr von der Bushaltestelle an, als der Fußgänger unmittelbar vor ihm auf die Fahrbahn trat, um diese zu überqueren. Der 51-Jährige wurde von dem Omnibus erfasst und zu Boden gestoßen. Er geriet unter die Front des Kraftomnibusses und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der 51-Jährige wurde durch einen Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Münchner Klinikum gebracht.

Während der Unfallaufnahme war die Riemer Straße für den Verkehr gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, 089/62163322, in Verbindung zu setzen.

1362. Exhibitionistische Handlung – Obergiesing

Am Samstag, 19.08.2023, gegen 11:55 Uhr, setzte sich ein 54-jähriger Mann mit Wohnsitz in München an der Bushaltestelle Fockensteinstraße in der Perlacher Straße auf eine Bank und zog sich seine Hose bis zu den Knien herunter, sodass sein Genital gänzlich entblößt war.

Eine 30-jährige Passantin informierte die Polizei über den Notruf 110. Die unverzüglich eintreffenden Beamten konnten den 54-jährigen Mann vor Ort antreffen und sehen wie er an seinem erigierten Glied manipulierte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeiinspektion 23 (Giesing) gebracht. Der Mann war stark alkoholisiert.

Gegen ihn wurde Anzeige erstattet aufgrund exhibitionistischer Handlungen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Polizeiinspektion aus entlassen.

Die abschließenden Ermittlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

1363. Drei Fälle sexueller Belästigung – Stadtgebiet

Fall 1: Freiham

Am Samstag, 19.08.2023, gegen 15:00 Uhr, schlug ein 24-jähriger Mann seiner 31-jährigen Mitbewohnerin auf den Po, um mit ihr Sex haben zu können. Die Frau lehnte die Avancen ab, weshalb der 24-Jährige ihr an die Brust griff. Die 31-Jährige wehrte sich auch hier und schlug dem 24-Jährigen ins Gesicht.

Im weiteren Verlauf dieser Auseinandersetzung wurde die Frau auch verbal bedroht. Die 31-Jährige wandte sich daher an den Sicherheitsdienst der Wohnunterkunft, der wiederum die Polizei über den Notruf 110 verständigte.

Der 24-Jährige wurde durch die eintreffenden Beamten vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion 45 (Pasing) gebracht. Er wurde u.a. angezeigt aufgrund sexueller Belästigung, Körperverletzung und Bedrohung.

Nach Beendigung der Sachbearbeitung wurde er von der Polizeiinspektion aus entlassen.

Fall 2: Gern

Am Samstag, 19.08.2023, befand sich ein 31-jähriger Mann mit Wohnsitz in München im FKK-Bereich eines Freibades in der Postillonstraße. Im Schwimmbecken berührte er mehrere Male das Gesäß einer 51-jährigen Frau. Anschließend masturbierte er unter Wasser. Dies konnte der 21-jährige Bademeister beobachten, welcher ihn umgehend aus dem Wasser dirigierte und bis zum Eintreffen der verständigten Polizeibeamten festhielt.

Gegen den Mann wurde Anzeige aufgrund sexueller Belästigung erstattet. Er wurde nach Beendigung der Sachbearbeitung von der Polizeiinspektion 44 (Moosach) aus entlassen.

Fall 3: Schwabing

Am Samstag, 19.08.2023, gegen 21:20 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Mann mit Wohnsitz in Nürnberg im Linien-Bus (59). Unvermittelt fasste er einer 25-jährigen Passagierin an Oberschenkel und Po.

Der anwesende Freund der Frau schlug dem 34-Jährigen daraufhin ins Gesicht, wobei er noch einen weiteren unbeteiligten Fahrgast an der Oberlippe traf.

Sowohl der 34-Jährige als auch der unbeteiligte Fahrgast wurden durch den Schlag leicht verletzt und rettungsdienstlich vor Ort versorgt.

Alle Beteiligten waren erheblich alkoholisiert.

Gegen den 34-Jährigen wurde Anzeige erstattet aufgrund sexueller Belästigung.

In allen drei Fällen führt das Fachkommissariat 15 (Sexualdelikte) die Ermittlungen fort.