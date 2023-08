NÜRNBERG. (966) Vor einer Gaststätte im Stadtteil Altenfurt eskalierte am späten Samstagabend (19.08.2023) eine Streitigkeit. Ein 43-Jähriger steht in Verdacht, mit einem Messer auf einen anderen Mann eingestochen zu haben. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Um kurz nach 23:30 Uhr war in der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei ein Notruf über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einer Gaststätte in der Altenfurter Straße eingegangen. Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung ist nach aktuellem Ermittlungsstand ein Streit, während einer Veranstaltung in der Gaststätte zwischen mehreren Männern entstanden sein soll. Als der 44-jährige Gastwirt mehrere Männer nach draußen brachte, soll ein 43-jähriger Mann diesen mit einem Messerstich in den Oberkörper verletzt haben.

Nach erster ärztlicher Auskunft ist die erlittene Stichverletzung des 44-Jährigen als nicht lebensgefährlich einzustufen. Er war anschließend von Angehörigen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd trafen vor Ort vier Männer (39, 43, 44 und 58 Jahre alt) an, die Spuren bzw. Verletzungen einer Auseinandersetzung aufwiesen. Ein Messer, bei dem es sich um die Tatwaffe handeln dürfte, konnten die Beamten sicherstellen. Nach aktuellem Ermittlungsstand gilt ein 43-jähriger Mann als tatverdächtig, den Messerstich gegen den 44-jährigen Gastwirt ausgeführt zu haben.

Der Grund und der Ablauf der Auseinandersetzung sowie die Beteiligung der übrigen Männer sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die noch in den Nachtstunden von der Nürnberger Mordkommission aufgenommen wurden.

