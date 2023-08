1903 - Trickbetrug

Mertingen - Opfer eines äußerst dreisten Trickbetruges wurde eine 75-jährige aus Mertingen am Freitagnachmittag.

Ein angeblicher Arbeiter klingelte an der Wohnungstüre der Geschädigten und teilte mit, dass er bei Arbeiten außerhalb des Anwesens das Wasserrohr beschädigt habe. Er müsse nun überprüfen, ob die Wasserleitung im Haus noch in Ordnung sei. Durch geschicktes Handeln lockte er die Geschädigte zum Wasseranschluss in den Keller des Anwesens und forderte diese auf, den Wasserdruck im Auge zu behalten. Zeitgleich ging der bislang unbekannte Täter wieder nach oben und öffnete für einen weiteren Täter die Haustüre.

Während die Rentnerin im Keller wartete, entwendeten die beiden Täter Schmuck im Wert von ca. 2000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise, wer am Freitag in Mertingen verdächtige Personen beobachtet hat. Es ist anzunehmen, dass mit derselben Masche versucht wurde, in mehrere Anwesen zu gelangen.

1904 - Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes

Mering - Am Donnerstag (17.08.2023) wurde in der Zeit von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr ein hochwertiges E-Bike entwendet.

Dieses war zum Tatzeitpunkt an einem Feldweg zwischen Mering und Reifersbrunn versperrt abgestellt. Es handelt sich dabei um ein Damenfahrrad der Marke Stevens, Typ E-Lavena PT5 Forma in der Farbe schwarz. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen.

1905 - Schlangenlinienfahrt unter Alkoholeinfluss

Aichach - Am Freitag (18.08.23) gegen 21.20 Uhr, fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Opel in der Bahnhofstraße stadtauswärts und benötigte hierfür die komplette Fahrbahnbreite. Auf Höhe der Tankstelle blieb er mitten auf der Fahrbahn stehen, sodass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer auf den Geh- und Radweg ausweichen mussten. Der Fahrer des Pkw war stark alkoholisiert, so dass eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter der 08251/8989-0 zu melden.

1906 - Garagenbrand

Sielenbach - Am Samstag (19.08.2023), gegen 12.00 Uhr, bemerkte ein Nachbar schwarzen Rauch aus einem Anbau in einer Garage. Die alarmierten Feuerwehren aus Aichach, Sielenbach und Wollomoos brachten den Brand schnell unter Kontrolle.

Laut ersten Erkenntnissen dürfte das Feuer aufgrund von noch zu heißer Asche in einer Restmülltonne entstanden sein. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Durch den Brand wurde niemand verletzt.