Stromverteilerkasten explodiert

ASCHAFFENBURG. Am Sonntagmittag detonierte aus bislang ungeklärter Ursache ein Stromverteilerkasten. Durch die Explosion wurde ein Carport, sowie zwei darin befindliche Pkw beschädigt. Einige Haushalte waren kurzzeitig ohne Strom. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Gegen 12:45 Uhr wurde ein Anwohner durch einen lauten Knall auf eine Explosion in der Mühlstraße aufmerksam. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einer Detonation eines dortigen Stromverteilerkasten. Die entstandene Druckwelle drückte die Rückwand eines nebenstehenden Carports ein und hob dessen Dach an. Auch zwei Pkw, die in dem Carport untergestellt waren, wurden leicht beschädigt. Die hinzugezogene Feuerwehr stützte mit Pfeilern den Carport ab. Kurzzeitig waren aufgrund der Beschädigungen des Verteilerkastens mehrere Haushalte ohne Strom. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 38.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen zur Ursache der Explosion, die nach ersten Erkenntnissen auf einen technischen Defekt zurückzuführen sind.

Junge Frau auf Friedhof belästigt

GROßOSTHEIM. Am Samstagmittag wurde eine junge Frau von einem älteren Mann sexuell belästigt. Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall und sucht Zeugen.

Eine junge Frau befand sich gegen 12:00 Uhr auf dem Friedhof im Bartholomäusweg. Dort wurde sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Anschließend habe sie der Mann am Arm gepackt und sie zu sich gezogen, um sie zu umarmen. Im weiteren Verlauf küsste der Unbekannte die 23-Jährige gegen ihren Willen auf den Bauch und drückte seinen Kopf auf ihre Brust. Die Frau konnte sich daraufhin von dem Mann lösen und weglaufen.

Eine daraufhin eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten, der ca. 165cm groß und etwa 70 Jahre alt gewesen sein, sowie ein blaues Shirt und eine kurze weiße Hose getragen haben soll, verlief vorerst ergebnislos.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG. Am Freitagabend wurde zwischen 17:30 Uhr und 23:30 Uhr ein neongrünes Pedelec von Herstall im Wert von rund 1.400 Euro in der Herstallstraße entwendet. Hierzu wurde mutmaßlich das Fahrradschloss aufgebrochen, mit dem das Rad gesichert war.

ASCHAFFENBURG/STREITWALD. Am Freitagvormittag parkte ein VW-Bus-Besitzer sein Fahrzeug gegen 10:15 Uhr in der Keplerstraße. Als der Mann eine Stunde später zu seinem geparkten Fahrzeug zurückkehrte, konnte dieser feststellen, dass der linke Außenspiegel seines Pkw abgefahren wurde. Die Schadenshöhe beträgt ca.150.00 Euro.

ASCHAFFENBURG. Eine Frau kam am Samstagabend zu ihrem blauen VW, der am Donnerstagabend am Schloßberg abgestellt wurde, zurück und musste einen frischen Kratzer an der Stoßstange hinten links feststellen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL AM MAIN. Zwischen dem 12.08.2023 und dem 18.08.2023 wurde ein schwarzes E-Bike entwendet. Das Fahrrad war gegenüber des Campingplatzes auf Höhe der Fa. Linde, mit einem Schloss gesichert, abgestellt. Es stand frei auf dem Parkplatz.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT. Zwischen Donnerstagmittag und Freitagvormittag beschädigte ein bislang Unbekannter einen, auf einer Grünfläche im Bahnweg geparkten Pkw. Der silberne Toyota wurde im Bereich des vorderen linken Kotflügels verkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.