OFFINGEN. Am Samstag, 19.08.2023, um 23.00 h, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Offingen und Remshart. Der Fahrer eines Hyunday kam aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Er stieß vermutlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Baum. Der 76-jährige Fahrer des verunfallten Fahrzeugs war nicht angeschnallt. Er wurde aus dem Pkw geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde auf eine Hinzuziehung eines Gutachters verzichtet. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Neben dem Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren auch die Feuerwehren Offingen und Rettenbach mit 40 Kräften am Einsatzort. Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallstelle und Verkehrsregelung.

