BAMBERG. Während der Abwesenheit brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in Bamberg ein. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt.

Im Zeitraum der vergangenen zwei Wochen, brachen Diebe in ein Anwesen in der Dr.-Hans-Neubauer-Straße ein. Anschließend stahlen sie Schmuck und einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.