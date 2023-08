MARKTSCHELLENBERG, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Eine 57-jährige Wanderin stürzte am Freitag, 18. August 2023, in der Almbachklamm rund 200 Meter in die Tiefe und kam dabei ums Leben. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt jetzt ein Polizeibergführer der Polizeiinspektion Berchtesgaden, wie es dazu kommen konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es keine.

Am Freitag (18.08.2023) kam es gegen 13.00 Uhr in der Almbachklamm im Gemeindebereich von Marktschellberg zu einem tragischen Bergunfall. Eine Wanderin (57) aus dem Schwarzwald rutschte auf einem befestigten Weg aus und stürzte dann 200 Meter an der sogenannten Hammerstilwand in die Tiefe. Der sofort eingetroffene Notarzt des Rettungshubschraubers konnte an der Unfallstelle nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Bergung des Leichnams wurde von der Bergwacht Marktschellenberg terrestrisch mittels Alpintrage durchgeführt. Aus diesem Grund musste die stark frequentierte Almbachklamm für etwa 1 Stunde gesperrt werden. Der Unfall wurde von einem Polizeibergführer der Polizeiinspektion Berchtesgaden aufgenommen, die Sachleitung hat dabei die Staatsanwaltschaft Traunstein. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gibt es nicht. Das Kriseninterventionsteam (KIT) der Bergwacht betreute den anwesenden Ehemann der Verstorbenen.