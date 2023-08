TRAUNREUT, LKR. TRAUNSTEIN. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte am Freitagabend, 18. August 2023, ein Radfahrer (85) mit seinem Pedelec auf einer Gemeindeverbindungsstraße gegen eine Verkehrsinsel und kam zu Sturz. Der Senior erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Beamte der Polizeiinspektion Trostberg und der Polizeistation Traunreut nahmen den Unfall auf.

Der folgenschwere Verkehrsunfall passierte am Freitag (18.08.2023) gegen 21.00 Uhr in Traunreut. Ein Mann aus Traunreut (85) war zu dieser Zeit mit seinem Pedelec von Weisbrunn kommend auf der Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Staatsstraße 2104 unterwegs. Kurz vor der Kreuzung der Gemeindeverbindungsstraße mit der Staatsstraße kollidierte der Senior aus bisher noch ungeklärter Ursache mit einer Verkehrsinsel und stürzte. Der 85-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen. Trotzdem Passanten und der Rettungsdienst noch Reanimationsmaßnahmen durchführten, verstarb der Radfahrer an der Unfallstelle.

Die Staatsstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme vorübergehend komplett gesperrt. Neben einem Notarzt- und Rettungsdienstfahrzeug war die Feuerwehr aus Stein a.d. Traun mit 11 Helfern zur technischen Hilfeleistung und Verkehrslenkung vor Ort. Der Unfall wurde von Polizeibeamten der Polizeistation Traunreut und der Polizeiinspektion Trostberg aufgenommen, die Sachleitung bei den Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Traunstein.