EICHENDORF, Lkr. DIngolfing-Landau. Ein 46-Jähriger Eichendorfer befuhr am Freitag, den 18.08.2023, gegen 13:25 Uhr, mit seinem Pkw Ford Focus die Kreisstraße DGF 30 zwischen Lappersdorf und Adldorf. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte der Fahrzeugführer einen vor ihm fahrenden Lkw. Währenddessen fuhr ihm eine 24-Jährige Eichendorferin mit einem Pkw Audi A 3 auf der Gegenfahrbahn entgegen. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Pkw.

Durch den Aufprall wurden die beiden Pkw derart deformiert, dass beide Fahrer in ihren Pkw eingeklemmt waren und von der Feuerwehr befreit werden mussten. Die beiden Unfallbeteiligten wurden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt, so dass Sie jeweils mit einem Rettungshubschrauber in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden mussten. Die Kreisstraße DGF 30 musste an der Unfallstelle für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die örtlichen Feuerwehren umgeleitet. Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich die Unfallbeteiligten außer Lebensgefahr. An den jeweiligen Pkw entstand durch den Verkehrsunfall ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.