WEILER-SIMMERBERG. Am Freitagmorgen kam es zum zu einem Gebäudebrand in einer Backstube, bei dem keine Personen verletzt wurden.

Am Freitag in den frühen Morgenstunden nahm ein Mitarbeiter einer Backstube einen Backofen in Betrieb, welcher erst kürzlich installiert wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entstand durch die Hitzeentwicklung ein offenes Feuer. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Weiler konnte das Feuer löschen. Hierzu mussten sie den Dachstahl öffnen. Durch den Brand und die Löscharbeiten wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Polizeiinspektion Lindenberg hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. (PI Lindenberg)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).